Surprise à la répétition de la cérémonie des flambeaux du Jour de l'Indépendance : Javier Milei chante sur scène

Moment inattendu à Jérusalem. Le président argentin Javier Milei a créé la surprise lors de la répétition générale de la cérémonie des flambeaux de la fête de l’indépendance israélienne, en montant sur scène pour chanter avec les artistes présents.

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Invité à allumer une torche lors de la cérémonie officielle prévue sur le mont Herzl, Javier Milei s’est joint, de manière spontanée, aux chanteurs pour interpréter « Libre », un morceau en espagnol dont le titre signifie « libre ». La scène, totalement improvisée, a pris de court les organisateurs, tout comme le maître de cérémonie, visiblement déstabilisé en tentant de guider le président vers sa position initiale.

Dans le public, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lui aussi assisté à cet échange inattendu, dans une atmosphère à la fois légère et décontractée.

Ce n’est pas la première fois que Javier Milei se prête à ce type de performance. Le président argentin s’était déjà illustré par le passé en chantant lors de concerts en Argentine, notamment devant des milliers de personnes.

Cette séquence intervient dans le cadre d’une visite officielle particulièrement dense. Plus tôt dans la journée, Javier Milei s’est rendu au Mur occidental et a participé à la signature des « Accords d'Isaac », visant à renforcer la coopération entre Israël et l’Amérique latine. La visite a également été marquée par l’annonce d’une liaison aérienne directe entre Israël et Buenos Aires.

En hommage à ce rapprochement, le pont des Cordes de Jérusalem a été illuminé aux couleurs des drapeaux israélien et argentin. Lors d’une déclaration commune, Benjamin Netanyahou a salué son homologue, qualifié de « dirigeant exceptionnel », soulignant le caractère inédit de l’honneur qui lui est accordé : allumer un flambeau lors de la cérémonie nationale, une première dans l’histoire d’Israël.