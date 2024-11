Israël : Une fillette de 12 ans découvre une amulette égyptienne vieille de 3 500 ans

Lors d'une sortie familiale près d'un site archéologique à Hod Hasharon, Daphna Filshtiner, 12 ans, a découvert une amulette égyptienne antique en forme de scarabée, ornée de scorpions. L'artefact sera exposé au Campus national d'archéologie Jay et Jeanie Schottenstein à Jérusalem. "Je cherchais des épines de porc-épic et des galets dans le sol", raconte-t-elle. "Soudain, j'ai ramassé une pierre intéressante. Je l'ai montrée à ma mère qui pensait que c'était juste une pierre ou une perle, mais j'ai vu une décoration et j'ai insisté. Après des recherches sur Internet, nous avons compris qu'il s'agissait de quelque chose de spécial et nous avons immédiatement contacté l'Autorité des antiquités."

Le Dr Yitzhak Paz, expert de l'âge du bronze à l'Autorité des antiquités, a examiné l'objet. Il date du Nouvel Empire égyptien, il y a environ 3 500 ans. "Le symbole du scorpion était l'emblème de la déesse égyptienne Serket, responsable, entre autres, de la protection des femmes en couches", explique-t-il. "Une autre décoration sur l'amulette est le symbole nefer qui signifie 'bon' ou 'excellent' en égyptien. Un autre symbole ressemblant à un bâton de pouvoir y figure également."

Le scarabée est une amulette conçue en forme de bousier. Cet insecte, considéré comme sacré par les anciens Égyptiens, symbolisait la nouvelle vie en raison de la boule de fumier dans laquelle il pondait ses œufs, d'où émergeait une nouvelle vie.

Selon le Dr Amit Dagan de l'Université Bar-Ilan et le Dr Ayelet Dayan de l'Autorité des antiquités, qui dirigent les fouilles sur le site, "cette découverte est passionnante et significative. Le scarabée et ses caractéristiques picturales uniques, ainsi que d'autres découvertes similaires à Tel Kana, fournissent de nouvelles perspectives sur la nature de l'influence égyptienne dans la région en général et dans la zone du Yarkon en particulier."