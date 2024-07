Tel-Aviv : rassemblement pour la paix et appel à la fin du conflit à Gaza

Un événement d'envergure réunissant des milliers de personnes s'est tenu ce lundi soir dans le quartier Yad Eliyahu de Tel-Aviv. Organisé par ce que les initiateurs appellent le "camp de la paix israélien", ce rassemblement avait pour objectif d'appeler à un accord sur les otages et à la fin de la guerre en cours à Gaza.

La Menora Mivtachim Arena a accueilli une diversité d'intervenants, incluant des militants juifs et arabes, des journalistes et des politiques. Tous ont partagé un message commun : "Seule la paix peut apporter la sécurité."

Cette conférence a réussi à rassembler différentes composantes de la gauche israélienne, allant des militants pacifistes de longue date aux politiciens de gauche, parmi lesquels Ayman Odeh, président de la Liste arabe unie, Gilad Kariv, député du Parti travailliste, et Mossi Raz, ancien député de Meretz. Yanal Jbareen, journaliste palestinien de Jérusalem, a présenté cet événement comme une réponse aux ultranationalistes israéliens. Il a déclaré : "Face à tout cela, il est temps de s'unir - Arabes et Juifs. Le désespoir n'est pas un plan d'action, la paix est le mot d'ordre." L'historien israélien de renommée internationale, Yuval Noah Harari, devait prononcer le discours principal de la soirée. Cet événement intervient dans un contexte de tensions persistantes et de débats intenses au sein de la société israélienne sur l'avenir du conflit à Gaza et les relations israélo-palestiniennes.