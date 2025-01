Tel-Aviv : Un blessé grave dans une attaque au couteau, le terroriste éliminé par un civil

Un attentat au couteau s'est produit ce samedi dans la rue Levontin à Tel Aviv, dans le quartier des restaurants, déclenchant une intervention massive et immédiate des forces de police.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un terroriste armé d'un couteau a attaqué un civil, le blessant grièvement d'après les sources médicales. La victime a été évacuée vers un centre hospitalier pour y recevoir des soins.

Police Spokesperson's Unit

L'attaque a été interrompue par l'intervention rapide d'un civil armé qui se trouvait à proximité et qui a "neutralisé" le terroriste par balle. Les forces de police du district de Tel Aviv, appuyées par un hélicoptère, continuent d'opérer sur place et effectuent des recherches approfondies dans le secteur. Le commandant du district de Tel Aviv, le commissaire Haim Sargrof, procède actuellement à une évaluation de la situation avec les commandants présents sur place. Le terroriste a été identifié comme un Palestinien de 19 ans originaire de Tulkarem .Cette attaque intervient dans un contexte de tensions accrues et illustre la rapidité de réaction des forces de sécurité israéliennes ainsi que le rôle des civils armés dans la réponse aux menaces terroristes.