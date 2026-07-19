Tel-Aviv : une grenade assourdissante lancée dans un quartier résidentiel

La police israélienne enquête sur l'explosion d'une grenade assourdissante survenue dans la nuit de samedi à dimanche à proximité d'une maison privée du quartier huppé de Tzahala, dans le nord de Tel-Aviv. Aucun blessé ni dégât matériel n'ont été signalés.

Les enquêteurs privilégient la piste d'un nouvel épisode de la guerre qui oppose depuis plusieurs mois les organisations criminelles Jeroushi et Mousli, dont les affrontements se sont intensifiés ces derniers jours. Selon les premiers éléments de l'enquête, la cible présumée serait un proche de la famille criminelle Jeroushi.

Alertés après avoir entendu une explosion, les policiers du district nord de Tel-Aviv, accompagnés de démineurs, se sont rendus sur les lieux afin de recueillir des preuves. Les premiers constats indiquent que l'engin utilisé était une grenade assourdissante et que le mobile est de nature criminelle.

Cet incident s'inscrit dans une série d'attaques récentes liées à la rivalité entre les deux clans, marquée notamment par des jets de grenades, des incendies criminels et diverses agressions visant des personnes ou des commerces associés à l'un ou l'autre camp.

La semaine dernière, la journaliste et présentatrice Linoy Bar-Geffen a également été confrontée aux conséquences de cette vague de violence lorsqu'un homme cagoulé, armé d'un pistolet et d'une barre de fer, s'est introduit dans l'immeuble où elle réside, dans le nord de Tel-Aviv, avant de s'enfuir après avoir vandalisé le hall.

L'affaire touche également la chaîne de restaurants Japanika, dont plusieurs établissements ont récemment été visés par des jets de grenades et des incendies. Son propriétaire, Barak Abramov, a rejeté toute accusation de liens avec le crime organisé, affirmant n'entretenir aucune relation d'affaires avec les familles Jeroushi ou Mousli.