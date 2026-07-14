Une chaîne de restaurants de sushis visée par une série d’attaques à la grenade en Israël

Une vague de sept attaques à la grenade a frappé plusieurs villes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi, faisant un blessé léger et d'importants dégâts matériels.

Les premières explosions ont eu lieu à Tel-Aviv, où une personne a été légèrement blessée. D'autres attaques ont ensuite été signalées à Herzliya, Ness Ziona et Rishon LeZion.

Deux restaurants de la chaîne de sushis Japanika, situés à Afula et Netanya, ont également été visés par des grenades, provoquant des incendies rapidement maîtrisés. Ces attaques s'ajoutent à plusieurs incidents similaires ayant touché d'autres établissements de la même enseigne ces derniers jours, notamment à Givatayim, Ramat Gan et Kiryat Ono.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la police soupçonne un conflit entre les organisations criminelles Mosli et Jarushi. Certains franchisés de Japanika en Israël seraient liés à ces réseaux, ce qui pourrait expliquer les attaques ciblées.

Les enquêteurs indiquent également que plusieurs grenades utilisées auraient été dérobées à Tsahal, renforçant les inquiétudes sur la circulation d'armes militaires dans les milieux criminels.

La police a recueilli des images de vidéosurveillance et poursuit ses investigations pour identifier les auteurs et les commanditaires de cette série d'attaques. Aucune arrestation n'a été annoncée à ce stade.