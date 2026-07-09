Israël veut faire de la mode une nouvelle industrie d’excellence

Pendant des années, la mode israélienne a su faire émerger des créateurs, des marques et des talents reconnus bien au-delà des frontières du pays. Mais pour la première fois, l’industrie locale s’est réunie à Tel-Aviv pour réfléchir collectivement à son avenir, lors de la première conférence de la mode organisée en Israël.

L’objectif affiché de cet événement est ambitieux : transformer la mode israélienne en une industrie forte, innovante et tournée vers l’international, et ne plus la limiter à sa seule dimension créative. Autour de la table se sont retrouvés designers, entrepreneurs, universitaires, investisseurs et professionnels des médias, avec la volonté de créer un langage commun dans un secteur qui, jusqu’ici, n’a pas toujours avancé de manière coordonnée.

La conférence n’a pas seulement porté sur les vêtements, les collections ou les défilés. Les discussions ont également abordé l’intelligence artificielle, la durabilité, la propriété intellectuelle, le commerce international et l’innovation. En filigrane, une question centrale : comment faire d’Israël une puissance de la mode, et pas seulement une "start-up nation" connue pour sa high-tech ?

Jusqu’à présent, le grand public associait surtout la mode israélienne à la Fashion Week et aux défilés. Cette conférence entend ajouter une autre dimension, plus stratégique, centrée sur les coulisses de l’industrie : comment construire une marque israélienne capable de réussir à l’étranger, comment protéger la création locale et comment affronter une concurrence mondiale de plus en plus rapide et exigeante.

Malgré les défis économiques et le contexte complexe dans lequel évolue l’industrie israélienne, le message qui s’est dégagé de cette première édition était résolument optimiste. La mode n’est plus seulement une affaire de style : elle touche aussi à l’économie, à l’innovation, à la culture et à l’identité.

À en juger par la participation et l’intérêt suscité par l’événement, cette première conférence pourrait bien marquer le début d’une nouvelle tradition pour la mode israélienne, avec l’ambition de structurer un secteur créatif appelé à prendre davantage de place sur la scène internationale.