Netanya : fuite de chlore dans un immeuble résidentiel

Les pompiers israéliens sont intervenus jeudi matin à Netanya après une fuite de vapeurs de chlore dans un immeuble résidentiel de la rue Dudu Dotan.

L’incident s’est produit après qu’un conteneur de chlore a été laissé ouvert dans la salle des machines du bâtiment, qui compte 18 étages.

Les résidents ont reçu l’ordre de rester confinés dans leurs appartements jusqu’à la dissipation des vapeurs toxiques. Une personne, légèrement blessée ou incommodée, a été évacuée pour recevoir des soins médicaux.

Pendant plus d’une heure, les pompiers, appuyés par une unité spécialisée dans les matières dangereuses, ont travaillé à disperser les vapeurs et à refermer le conteneur à l’origine de la fuite.

Après des vérifications approfondies, les services de secours ont confirmé qu’aucun niveau dangereux de substance toxique ne subsistait sur place. Les habitants ont ensuite été autorisés à quitter leurs logements.