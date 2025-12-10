Tempête Byron : pluies diluviennes et inondations en Israël

La tempête Byron s'est abattue ce mercredi sur Israël, apportant avec elle des conditions météorologiques particulièrement difficiles. De fortes précipitations accompagnées d'orages touchent le nord et le centre du pays, avec des risques sérieux d'inondations le long de la plaine côtière et dans les basses terres.

Les services météorologiques israéliens alertent également sur un danger important de crues soudaines dans les oueds du désert de Judée et aux abords de la mer Morte. Des vents violents soufflent principalement sur la côte et les zones montagneuses, tandis que les pluies progressent graduellement vers le Néguev.

Jeudi, les conditions resteront difficiles avec des averses orageuses attendues du nord jusqu'au nord du Néguev. Les autorités maintiennent une alerte maximale concernant les risques d'inondations sur la plaine côtière et dans les basses terres. Quelques précipitations locales sont également possibles dans le sud du Néguev. Les températures demeureront inférieures aux normales saisonnières.

Une amélioration progressive est attendue vendredi. Si des orages isolés peuvent encore se produire en matinée, les précipitations devraient s'affaiblir à partir de l'après-midi. Les températures amorceront une légère remontée tout en restant légèrement fraîches pour la saison, particulièrement en altitude et dans l'intérieur des terres.

Le répit devrait véritablement s'installer samedi avec un ciel partiellement nuageux. Quelques averses légères restent possibles dans le nord et le centre, mais les températures retrouveront des valeurs conformes aux normales saisonnières.