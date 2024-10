Tension à Tel Aviv autour d'une prière pour Yom Kippour : La municipalité s'oppose à la Cour suprême

La Cour suprême israélienne s'est trouvée au cœur d'un débat houleux concernant la tenue d'une prière à Tel Aviv pour Yom Kippour. Le mouvement Rosh Yehudi, souhaitant organiser une prière traditionnelle avec séparation des sexes dans un espace public de la ville, s'est heurté à l'opposition de la municipalité.

Lors d'une audience, les juges de la Cour suprême ont proposé un compromis, suggérant que la prière se tienne dans le parc Meir plutôt que sur la place Dizengoff comme initialement prévu. Cependant, la municipalité de Tel Aviv a catégoriquement rejeté cette offre, maintenant son opposition à toute séparation des sexes dans les espaces publics extérieurs de la ville.

Cette position a suscité la frustration des juges. Le juge Yechiel Kasher a notamment souligné le caractère potentiellement discriminatoire de cette décision, rappelant que la municipalité autorise des prières non orthodoxes mixtes dans ces mêmes espaces. Le juge Ofer Grosskopf, connu pour ses positions libérales, a vivement interrogé les représentants de la ville sur la logique de leur position : "Vous dites que dans un espace fermé comme une synagogue, la séparation des sexes est possible, mais à l'extérieur c'est interdit ?". Cette controverse fait suite à un incident survenu l'année précédente, lorsqu'une prière avec séparation des sexes organisée par Rosh Yehudi pour Yom Kippour avait provoqué des scènes de colère à Tel Aviv, déclenchant un débat national. L'affaire actuelle est arrivée devant la Cour suprême après que Rosh Yehudi a fait appel de la décision du tribunal de district de Tel Aviv, qui avait maintenu l'interdiction municipale. Ce débat met en lumière les tensions persistantes entre les pratiques religieuses traditionnelles et les valeurs libérales dans la société israélienne, particulièrement dans une ville comme Tel Aviv, connue pour son caractère séculier et progressiste.