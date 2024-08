Tensions à Jérusalem : Des rabbins s'opposent aux visites juives sur le Mont du Temple

Dans un contexte de tensions croissantes, cinq éminents rabbins de Jérusalem ont réitéré l'interdiction du Grand Rabbinat d'Israël concernant les visites juives sur le Mont du Temple. Cette prise de position fait suite aux récentes visites encouragées par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Le rabbin Yitzhak Yosef, ancien grand rabbin séfarade d'Israël, accompagné des rabbins Avigdor Nebenzahl, Shmuel Betzalel, Simcha Rabinowitz et David Cohen, a lancé un appel vidéo, soulignant les divisions entre les factions nationalistes et ultra-orthodoxes au sein de la coalition gouvernementale. Traditionnellement, les rabbins ont proscrit ces visites en raison de préoccupations liées à l'impureté rituelle sur ce lieu sacré. Cette position coïncide avec le statu quo soutenu par les musulmans, limitant l'accès et interdisant les prières juives sur le site. Le rabbin Yosef a déclaré : "Ne considérez pas les ministres en question comme représentant le peuple d'Israël. Ils ne le sont pas." Il a appelé à la modération et à la paix entre les nations.

Haim Goldberg/Flash 90

Ces messages, sous-titrés en arabe, ont été diffusés sur le site PANet, visant la minorité arabophone d'Israël, dans le but d'apaiser les tensions interconfessionnelles.

Cependant, les nationalistes, dont Ben Gvir, plaident pour une affirmation de la souveraineté israélienne sur le site en élargissant l'accès et la prière juive, rejetant les objections rabbiniques comme politiquement motivées. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de Juifs chantant l'hymne national israélien et priant sur le site, certains portant le drapeau israélien, lors de la commémoration de la destruction des temples. Cette situation met en lumière la complexité et la sensibilité des enjeux religieux et politiques à Jérusalem, où le moindre changement du statu quo risque de déclencher des violences.