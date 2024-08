Tensions en Judée-Samarie : violences d'extrémistes israéliens dans un village palestinien

Une nouvelle flambée de violence a éclaté jeudi soir dans le village palestinien de Jit, en Judée-Samarie, lorsque des dizaines d'extrémistes israéliens ont fait irruption dans la localité. Selon les autorités palestiniennes, un jeune homme de 23 ans aurait été tué par balle et un autre grièvement blessé lors de ces affrontements. Les assaillants, dont certains étaient masqués, ont incendié des voitures et des maisons, et lancé des pierres et des cocktails Molotov. L'armée et la police aux frontières sont intervenues rapidement, dispersant les émeutiers et arrêtant un Israélien. Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne ont ouvert une enquête conjointe sur cet "événement grave".

Ces actes de violence, survenus apparemment sans provocation, ont suscité une vive inquiétude au sein de l'establishment sécuritaire israélien.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné ces violences, promettant que les responsables seraient arrêtés et traduits en justice. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a qualifié ces actes de contraires à "tout impératif moral", tandis que le président Isaac Herzog les a fermement dénoncés. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, tout en condamnant la violence, a pointé du doigt l'armée israélienne, l'accusant de ne pas réagir assez fermement face aux lanceurs de pierres palestiniens.

Ces incidents s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes en Judée Samarie. Un responsable sécuritaire israélien a souligné que ce type d'actions violentes s'est intensifié ces derniers mois, donnant l'impression d'une absence totale de loi. Les États-Unis ont également condamné ces violences, les qualifiant d'inacceptables et appelant les autorités israéliennes à protéger toutes les communautés de la région. Les dirigeants des conseils locaux de Samarie et de Kedumim ont eux aussi exprimé leur rejet de ces violences, déclarant que les jeunes venus de l'extérieur pour semer le chaos "n'étaient pas les bienvenus".