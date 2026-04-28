Tibériade : trois arrestations après une rixe violente dans un hôtel

Trois suspects ont été arrêtés après une violente bagarre survenue vendredi dans un hôtel de Tibériade, ont indiqué les autorités. L’incident, qui s’est déroulé sur la pelouse à proximité de la piscine de l’établissement, a dégénéré en attaque au couteau, faisant deux blessés. Ces derniers ont été évacués vers l’hôpital dans un état léger à modéré.

Des images diffusées durant le week-end montrent une scène particulièrement chaotique. Une douzaine de personnes, hommes et femmes, entourent un individu semblant maîtriser une autre personne au sol, près d’un palmier. Dans un climat de tension marqué par des cris, un jeune homme lance une table en direction d’un autre participant à la rixe, avant qu’un agent de sécurité n’intervienne pour tenter de rétablir le calme.

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Les trois hommes interpellés, originaires de Nesher, au sud de Haïfa, ont été arrêtés dans la matinée. Selon des informations de la presse locale, les personnes impliquées dans l’altercation n’étaient pas des clients de l’hôtel.

Présentés devant un juge du tribunal de première instance de Tibériade, les suspects ont été placés en détention provisoire jusqu’à demain, le temps de poursuivre les investigations. Les circonstances exactes de la bagarre restent à établir, alors que la police continue de recueillir des témoignages et d’exploiter les images disponibles.