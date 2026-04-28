Iran : sous pression américaine, l’économie pétrolière au bord du point de rupture

Selon des évaluations américaines, l’Iran pourrait se rapprocher d’un point critique sous l’effet d’une pression économique sans précédent exercée par les États-Unis. À Washington, des responsables estiment qu’une nouvelle proposition, plus conforme aux exigences américaines, pourrait être prochainement soumise dans le cadre des négociations en cours.

La stratégie américaine repose sur un étranglement progressif de l’économie iranienne, centré sur l’arrêt des exportations pétrolières. Selon ces sources, Téhéran pourrait être contraint de suspendre une partie de sa production dans les dix jours, avant une quasi-paralysie totale du secteur dans un délai de trois semaines. Cette situation s’explique par le blocage des exportations maritimes et la saturation des capacités de stockage, tant à terre que sur les pétroliers déjà remplis.

Le secteur pétrolier, pilier de l’économie iranienne, est particulièrement vulnérable. La fermeture des puits représente un risque stratégique majeur : une fois arrêtée, la production peut être durablement endommagée en raison de modifications de pression souterraine, rendant une reprise rapide difficile et coûteuse. Les pertes économiques sont déjà considérables, estimées à plusieurs centaines de millions de dollars par jour.

Sur le plan intérieur, les conséquences sont immédiates : flambée des prix des produits de base, pénuries de liquidités et paralysie des marchés. Le chômage, notamment dans le secteur énergétique, est en forte hausse, accentuant la fragilité sociale.

À l’échelle internationale, les répercussions se font également sentir. Le blocage du détroit d’Ormuz perturbe les flux énergétiques mondiaux, contribuant à la hausse des prix du pétrole au-delà de 100 dollars le baril. Des économies dépendantes, comme celles de la Chine ou du Japon, sont directement affectées, tandis que des tensions apparaissent sur les marchés agricoles en raison des perturbations des exportations d’engrais.

Face à cette situation, Washington entend maintenir et renforcer les sanctions, ciblant notamment les réseaux de transport maritime et les partenaires commerciaux de l’Iran. L’objectif reste inchangé : contraindre Téhéran à des concessions majeures.