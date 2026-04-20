"Tolérance zéro" : des perturbations lors des cérémonies de Yom Hazikaron en Israël

À l’occasion de Yom Hazikaron ce lundi soir, plusieurs incidents ont troublé les cérémonies de recueillement en Israël, suscitant une vive réaction des autorités. Dans la ville de Lod, cinq membres d’une même famille — une mère et ses quatre enfants — ont été arrêtés après avoir perturbé la sirène et les commémorations, en criant, sifflant et manifestant leur hostilité durant ce moment solennel.

Selon la police, les faits se sont produits à proximité d’une cérémonie officielle, où des participants ont signalé des comportements jugés irrespectueux, portant atteinte à la dignité de l’événement. Les forces de l’ordre, appuyées par des unités de la police des frontières, sont intervenues rapidement pour interpeller les suspects, qui ont été conduits au poste pour interrogatoire.

Dans un autre incident survenu à Bet Shemesh, deux individus ont été arrêtés alors qu’ils arrachaient des drapeaux israéliens à la veille de cette journée de mémoire nationale. Les suspects, pris en flagrant délit par les policiers, sont soupçonnés d’atteinte aux symboles de l’État et de troubles à l’ordre public.

La police israélienne a condamné fermement ces actes, les qualifiant de « graves » et de « méprisables », en particulier en raison de leur caractère délibéré lors d’un moment de recueillement national. « Nous considérons avec la plus grande sévérité toute atteinte aux cérémonies du souvenir et à l’ordre public », ont déclaré les autorités, affirmant qu’elles continueront d’agir « avec une tolérance zéro » contre toute infraction.

Ces incidents interviennent alors que le pays tout entier s’est figé au son des sirènes pour honorer la mémoire des soldats tombés et des victimes du terrorisme. Dans ce contexte, toute perturbation est perçue comme une atteinte non seulement à l’ordre public, mais aussi au respect dû à ceux qui ont payé de leur vie la défense de l’État.