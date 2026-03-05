"Très bientôt, Dahiyeh ressemblera à Khan Younès" (Betsalel Smotrich)

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a averti jeudi que la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, pourrait subir une destruction comparable à celle infligée à certaines villes de la bande de Gaza durant la guerre contre le Hamas.

Dans une déclaration vidéo diffusée lors d’une visite à la frontière nord d’Israël, le dirigeant a affirmé que le quartier de la Dahiyeh « ressemblera très bientôt à Khan Younès », en référence à la grande ville du sud de Gaza lourdement touchée par les bombardements israéliens depuis le début du conflit avec le Hamas.

Ces propos interviennent alors que l’armée israélienne a appelé les habitants de la banlieue sud de Beyrouth à évacuer immédiatement la zone.

Betsalel Smotrich a accusé le Hezbollah d’avoir commis une erreur stratégique en s’impliquant davantage dans le conflit régional. « Le Hezbollah a fait une erreur et il en paiera le prix fort », a-t-il déclaré.

Le ministre a également affirmé qu’Israël menait une offensive plus large contre ce qu’il a décrit comme l’« axe iranien » dans la région. « Nous frappons la tête de la pieuvre en Iran et, en même temps, nous couperons le bras du Hezbollah », a-t-il ajouté.

La rhétorique de Smotrich intervient dans un contexte d’escalade militaire croissante entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Les tensions se sont intensifiées ces derniers jours, alors que les affrontements se multiplient et que les craintes d’un élargissement du conflit au Liban se renforcent.