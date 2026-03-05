"Très bientôt, Dahiyeh ressemblera à Khan Younès" (Betsalel Smotrich)

Cette déclaration intervient alors que l’armée israélienne appelle les habitants du secteur, bastion du Hezbollah, à évacuer la zone.

Betsalel Smotrich
Betsalel Smotrich

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a averti jeudi que la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, pourrait subir une destruction comparable à celle infligée à certaines villes de la bande de Gaza durant la guerre contre le Hamas.

Dans une déclaration vidéo diffusée lors d’une visite à la frontière nord d’Israël, le dirigeant a affirmé que le quartier de la Dahiyeh « ressemblera très bientôt à Khan Younès », en référence à la grande ville du sud de Gaza lourdement touchée par les bombardements israéliens depuis le début du conflit avec le Hamas.

Opération "Rugissement du Lion"

Ces propos interviennent alors que l’armée israélienne a appelé les habitants de la banlieue sud de Beyrouth à évacuer immédiatement la zone.

Betsalel Smotrich a accusé le Hezbollah d’avoir commis une erreur stratégique en s’impliquant davantage dans le conflit régional. « Le Hezbollah a fait une erreur et il en paiera le prix fort », a-t-il déclaré.

Le ministre a également affirmé qu’Israël menait une offensive plus large contre ce qu’il a décrit comme l’« axe iranien » dans la région. « Nous frappons la tête de la pieuvre en Iran et, en même temps, nous couperons le bras du Hezbollah », a-t-il ajouté.

La rhétorique de Smotrich intervient dans un contexte d’escalade militaire croissante entre Israël et le Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise. Les tensions se sont intensifiées ces derniers jours, alors que les affrontements se multiplient et que les craintes d’un élargissement du conflit au Liban se renforcent.

