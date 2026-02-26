Trois accidents de bus en quelques heures dans le sud d’Israël : 32 blessés

Matinée difficile sur les routes du sud d’Israël : trois accidents impliquant des autobus se sont produits en l’espace de quelques heures jeudi, faisant au total 32 blessés à des degrés divers.

Le premier accident s’est produit peu après 8 heures sur la route 25, près de Nevatim, lorsqu’un bus est entré en collision avec une voiture particulière. Dix passagers de l’autobus ont été légèrement blessés. La conductrice du véhicule, restée coincée dans l’habitacle, a été extraite par les secours avant d’être hospitalisée dans un état jugé modéré.

Environ une heure plus tard, un second accident est survenu sur la route 40, à proximité de Mitzpe Ramon. Un bus civil transportant des soldats s’est renversé sur le bas-côté. Vingt-et-une personnes ont été blessées, dont deux dans un état modéré, parmi lesquelles le conducteur, les autres souffrant de blessures légères. La circulation a été interrompue dans les deux sens le temps de l’intervention des équipes de secours et du dégagement des lieux.

Un troisième accident a été signalé vers 10h30 sur la route 334, près de Sderot, impliquant cette fois un autobus et un camion de collecte des déchets. Le chauffeur du bus, coincé dans son véhicule, a été dégagé par les secours et pris en charge pour des blessures légères.

Les autorités ont ouvert des enquêtes afin de déterminer les circonstances exactes de ces accidents successifs, qui ont fortement perturbé la circulation dans la région.