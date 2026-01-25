459 morts sur les routes israéliennes en 2025, pire bilan depuis 19 ans

Un bilan sans précédent depuis 19 ans vient d'être publié par le Bureau central des statistiques israélien : 459 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2025, marquant une hausse alarmante de la mortalité routière dans le pays.

Cette année funeste enregistre 20 décès supplémentaires par rapport à 2024 et pas moins de 100 victimes de plus que la moyenne des années 2021-2023, avant le déclenchement de la guerre.

Le paradoxe des chiffres 2025 révèle une réalité troublante : si le nombre total d'accidents et de blessés a diminué de 8,2% comparé à l'année précédente, les accidents mortels ont bondi de 32% par rapport à la période d'avant-guerre. Les 438 accidents mortels recensés représentent une augmentation de 8,1% en un an.

En clair, les Israéliens ont eu moins d'accidents, mais ceux-ci se sont révélés bien plus létaux. Le seul mois de décembre illustre cette tendance dramatique avec 34 accidents mortels sur 446 accidents recensés, faisant 34 morts et 135 blessés graves parmi les 802 personnes impliquées.

Dans ce contexte critique, le gouvernement vient de nommer Moti Edrei, ancien sous-commissaire de police ayant servi 35 ans dans diverses fonctions de commandement, à la tête de l'Autorité nationale pour la sécurité routière. Cette nomination intervient sous l'égide de la ministre des Transports Miri Regev.

Pourtant, la ministre s'est récemment démarquée de toute responsabilité dans ce carnage routier. Lors d'une conférence nationale sur la sécurité routière en novembre dernier, elle a déclaré qu'il existait "une confusion concernant les responsabilités", affirmant que si son ministère gère les infrastructures, "plusieurs ministères sont responsables de la question de l'application". Une position pour le moins surprenante, puisque la responsabilité légale officielle incombe précisément au ministère des Transports et de la Sécurité routière.

Le plan national pour la sécurité routière lancé par Miri Regev, doté de 350 millions de shekels, affiche des objectifs nettement revus à la baisse : une réduction de 5% à 25% du nombre de victimes dans les années à venir. Un recul net par rapport à l'objectif gouvernemental précédent, déjà manqué, qui visait une division par deux du nombre de morts.

Le déploiement de 235 nouveaux véhicules de patrouille destinés aux commissariats locaux a d'ailleurs provoqué un conflit ouvert avec le chef de la police de la circulation nationale, Haim Shmueli, qui a boycotté la cérémonie de lancement du programme. Selon nos informations, il réclamait que ces véhicules soient confiés à la police de la circulation nationale plutôt qu'aux commissariats locaux.

Autre point de friction : ces nouveaux véhicules interviendront également sur les routes interurbaines, empiétant sur les prérogatives traditionnelles de la police de la circulation nationale. Malgré l'opposition de Shmueli, le commissaire général de la police a tranché : "Appliquer la loi partout où c'est nécessaire et possible pour prévenir les accidents."