Trois jarres vieilles de plusieurs millénaires découvertes à proximité du site du Tabernacle à Silo

Une découverte archéologique exceptionnelle a été réalisée ces derniers jours sur le site de l'ancienne Silo, en Samarie. Les archéologues qui mènent les fouilles annuelles sur le site ont mis au jour trois grandes jarres de stockage datant de plusieurs millénaires, à proximité de la zone où se serait dressé le Tabernacle à l'époque biblique.

Cette découverte a été effectuée dans le cadre d'une campagne de fouilles conduite par le site touristique de Silo antique et l'association Mishkan Shilo, en coopération avec les autorités archéologiques du ministère israélien du Patrimoine. Les récipients ont été retrouvés lors de travaux approfondis menés dans une zone qui avait déjà livré quelque 10 000 ossements d'animaux, de nombreuses poteries de l'âge du bronze récent ainsi que des objets en or et en argent.

Les trois jarres ont été découvertes dans une couche particulièrement ancienne datant de l'âge du bronze moyen, sous des vestiges plus récents remontant à l'âge du bronze récent et à l'âge du fer. Elles doivent désormais faire l'objet d'analyses scientifiques destinées à déterminer leur âge exact et leur fonction. Les chercheurs estiment qu'elles servaient probablement au stockage de produits agricoles tels que le raisin, le vin, l'huile d'olive ou d'autres denrées essentielles à la vie quotidienne de l'époque.

Les fouilles sont dirigées par le Dr Scott Stripling, figure reconnue de l'archéologie biblique. Malgré la guerre en cours, des dizaines de chercheurs et de bénévoles venus des États-Unis et d'autres pays ont participé cette année encore aux travaux sur le site.

"Il s'agit d'une découverte particulièrement passionnante", a déclaré le Dr Stripling. "Nous cherchions à mieux comprendre les couches les plus anciennes du site et nous avons mis au jour trois impressionnantes jarres de stockage préservées pendant des milliers d'années. Nous espérons désormais découvrir ce qu'elles contenaient et en apprendre davantage sur la vie quotidienne des habitants de Silo dans l'Antiquité."

Cette découverte intervient quelques jours avant le festival du vin de Silo antique, qui doit réunir des dizaines de domaines viticoles et de nombreuses activités autour du patrimoine de la région.