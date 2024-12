Trois soldats de Tsahal sont tombés au combat dans le nord de Gaza

L'armée israélienne a annoncé lundi la mort de trois soldats du bataillon Shaked de la brigade Givati, tués lors des combats dans le nord de la bande de Gaza.

Les victimes sont :

Le sergent Ido Jeno, 20 ans, de Yehud-Monosson, secouriste de combat

Le sergent Barak Daniel Halperin, 19 ans, de Kiryat Ono, chef de section

Le caporal Omri Cohen, 19 ans, d'Ashdod, combattant

Le caporal Cohen, ancien élève de la Yeshiva Tzviya d'Ashkelon, est décrit par ses professeurs comme un "jeune homme plein de joie de vivre" qui "aimait profondément son pays". Son directeur, le rabbin Shalom Malul, l'a qualifié d'"étudiant exceptionnel" qui "voulait protéger la vie". Son professeur de terminale, le rabbin Guy Bitan, se souvient d'un "leader naturel, brillant et énergique, un véritable ami aimé de tous" qui "rêvait de servir significativement dans l'armée". Le bataillon Shaked a exprimé ses condoléances aux familles, déclarant : "Le bataillon entier s'incline et partage la douleur des familles et des proches. Le bataillon Shaked est là pour vous tous."