Trois universités israéliennes dans le top 100 mondial

Trois universités israéliennes figurent cette année encore dans le top 100 mondial publié ce jeudi par le Shanghai Index, l'indice universitaire de référence au niveau international. Ces trois établissements ont ainsi réussi à se maintenir dans le classement, et ce en dépit des difficultés liées à la guerre en cours dans le pays. Israël se place en neuvième position mondiale pour les performances de ses universités.

L'Institut Weizmann, qui a bondi dans le classement l'année dernière, perd deux places et se classe 69e. Le Technion, qui a dépassé l'Université hébraïque l'année dernière, chute au classement de la 78e à la 85e place. Cette dernière gagne en revanche quatre places pour atteindre la 81e position.

L'Université de Tel Aviv, beaucoup moins bien classée, n'a pas changé de position et se place toujours entre la 200e et la 300e. L'Université Ben Gourion du Néguev a quant à elle fait un bond significatif, se plaçant entre la 300e et la 400e place du classement. L'Université Bar Ilan reste à la même place entre les 400e et 500e meilleurs établissements, tandis que l'Université de Haïfa fait son entrée dans le classement, entre la 600e et la 700e position.

L'Indice de Shanghai, publié depuis 2003, classe le niveau de recherche dans les institutions universitaires du monde entier selon divers critères, notamment le nombre de lauréats des prix Nobel et Fields ou le nombre d'articles scientifiques publiés dans les prestigieuses revues scientifiques que sont Nature et Science. Les évaluations préliminaires au classement portent sur plus de 2 500 universités, avec 1 000 universités classées dans l'index publié.

Comme lors des années précédentes, le podium est occupé par les trois universités américaines d'Harvard, Stanford et du MIT.