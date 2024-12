"Trump, Netanyahou tente de vous tromper!" : l'appel des familles d'otages

Les familles des otages détenus à Gaza ont lancé samedi soir un appel pressant lors de leur rassemblement hebdomadaire à la porte Begin. Leur message visait particulièrement Benjamin Netanyahou et Donald Trump, ce dernier étant perçu comme "peut-être le dernier recours pour faire pression sur le Premier ministre".

"Netanyahou continue d'être le principal saboteur de l'accord", a déclaré Einav Zangauker, mère d'un otage. "Quiconque déclare ne pas vouloir mettre fin à la guerre ne veut pas ramener les otages. Celui qui ajoute de nouvelles conditions juste avant la conclusion d'un accord condamne les otages à mort. En juillet, c'était le prétexte de Philadelphie, aujourd'hui c'est celui des listes d'otages. Netanyahou sacrifie froidement nos proches pour son siège."

Yifat Kalderon, dont le cousin Ofer est otage, a critiqué la position des ministres Ben Gvir et Smotrich : "Le Hamas est vaincu, ses dirigeants sont éliminés, et il n'y a aucune justification à la poursuite de la guerre à Gaza. Mais ils veulent construire des colonies sur la tête des otages, et Netanyahou collabore avec eux contre la volonté du peuple." Yehuda Cohen, père du soldat captif Nimrod Cohen, s'est directement adressé au président élu américain : "Netanyahou essaie de vous tromper. Vous êtes peut-être le dernier à pouvoir faire pression sur lui. Ne vous contentez pas d'un accord partiel qui serait une condamnation à mort pour les autres otages."