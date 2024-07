"Tsahal a besoin de 10 000 soldats supplémentaires", affirme Yoav Gallant

"L'armée a besoin de 10 000 soldats supplémentaires immédiatement", a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lors d'une réunion de la commission des affaires étrangères et de la défense. "Tsahal affirme pouvoir recruter 3 000 ultra-orthodoxes supplémentaires au cours de l'année à venir, en plus de ceux qui se sont déjà engagés", a-t-il ajouté. "En attendant, nous avons convenu avec les ultra-orthodoxes que nous augmenterons chaque année leur nombre dans l’armée de 5 %, pour atteindre 50 % dans cinq ans. Peut-être est-il préférable d'adopter des règlements plutôt qu'une loi", a-t-il précisé.

IDF Spokesperson

"Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons : nous avons besoin de plus de soldats", a martelé Gallant. "Ces soldats devraient provenir de l'extension du service régulier, des réserves et d'une population ultra-orthodoxe qui doit se mobiliser à un rythme de plus en plus élevé".

"Je suis venu ici avant tout pour vous dire, mes amis, membres de la Knesset, que l'establishment de la défense et Tsahal ne sont la propriété de personne, qu'ils n'appartiennent à aucun parti, mais nous appartiennent à nous tous", a-t-il poursuivi. "Nous sommes tous des partenaires, de toutes les factions, de toutes les provenances et nous avons besoin des soldats. Les soldats sont prêts maintenant, mais ils veulent du soutien, de la sympathie, et je vois cela partout où je rencontre des soldats, alors j'ai mis cette question à l'ordre du jour".

Flash 90

Cette initiative intervient au milieu d'une vague de protestations contre l'enrôlement des étudiants ultra-orthodoxes, exemptés du service militaire pendant des décennies. Récemment, la plus haute juridiction israélienne a annulé une loi adoptée pour prolonger cette exemption, au milieu d’une période particulièrement éprouvante pour l'armée, qui manque de main-d'œuvre.