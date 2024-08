Tsahal affirme que des documents trouvés à Gaza montrent que le Hamas falsifie les résultats des sondages d'opinion

L'armée israélienne (Tsahal) affirme avoir mis la main sur des documents compromettants du Hamas dans la bande de Gaza, dévoilant une vaste opération de falsification des sondages d'opinion. Au cœur de cette affaire se trouve le Centre palestinien pour la recherche politique et les sondages (PCPSR), dirigé par le sondeur Khalil Shikaki. Bien que Tsahal ne suggère pas une complicité directe du PCPSR, les preuves recueillies pointent vers une manipulation clandestine et systématique des résultats par le Hamas. Un document daté de mars 2024 révèle un écart saisissant entre les chiffres réels et ceux publiés. Alors que le sondage officiel affichait un soutien de 71% des Palestiniens à l'attaque du 7 octobre, les données non falsifiées n'indiquaient qu'un soutien de 30,7%. "Ces documents font partie d'un processus systématique visant à masquer l'effondrement de l'organisation et du soutien public à son égard", accuse Tsahal. Cette manipulation aurait pour but de créer une fausse représentation du soutien de la population gazaouie au Hamas, particulièrement après les événements tragiques du 7 octobre. Cette révélation soulève des questions cruciales sur la fiabilité des informations provenant de Gaza et l'influence réelle du Hamas sur l'opinion publique. Elle met en lumière les efforts du groupe terroriste pour maintenir une façade de légitimité, tant auprès de la population palestinienne que de l'opinion publique arabe et internationale. L'armée israélienne souligne que ces documents "mettent en évidence l'importance que l'organisation terroriste Hamas accorde aux résultats des sondages" dans sa stratégie de manipulation de l'opinion. Une attention particulière aurait été portée à améliorer artificiellement l'image de Yahya Sinwar, l'un des leaders du Hamas.