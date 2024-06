Tsahal annonce la mort à Gaza de quatre otages israéliens détenus par le Hamas

L'armée israélienne affirme avoir confirmé la mort de quatre otages israéliens détenus par le Hamas, après avoir obtenu de nouveaux renseignements.

Haïm Peri, 79 ans, Amiram Cooper, 84 ans, Yoram Metzger, 80 ans, et Nadav Popplewell, 51 ans, auraient été détenus ensemble par le Hamas dans la région de Khan Younès et seraient morts ensemble il y a plusieurs mois. L'armée ne donne pas de détails sur les circonstances de leur mort, invoquant une enquête en cours.

27A

Peri, Cooper et Metzger ont tous été enlevés par le Hamas à Nir Oz le 7 octobre, tandis que Popplewell a été pris en otage à Nirim. En décembre, le Hamas a publié une vidéo de propagande montrant Peri, Cooper et Metzger, et a affirmé en mars que les trois avaient été tués par des frappes israéliennes.

27a

Popplewell a été vu dans une autre vidéo de propagande en mai, apparemment des semaines après avoir été tué.

L'armée israélienne vient de confirmer la mort de 41 des 120 otages encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Le groupe terroriste avait enlevé 251 personnes le 7 octobre. Le Hamas détient également les corps des soldats de Tsahal Oron Shaul et Hadar Goldin tombés au combat depuis 2014, ainsi que deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui sont tous deux considérés comme vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre chef en 2014 et 2015 respectivement.