Tsahal annonce la mort de trois soldats tués au combat à Gaza vendredi

Deux soldats réservistes supplémentaires ont été tués dans l'explosion de vendredi à Gaza City, annonce Tsahal, portant le bilan total de l'attaque du Hamas à trois morts.

Tsahal annonce également qu'un autre soldat a été tué dans un affrontement séparé avec des terroristes palestiniens dans une zone voisine vendredi.

Les soldats tués dans l'explosion à Gaza City sont identifiés comme le sergent de première classe (rés.) Danil Pechenyuk, 27 ans, de Bat Yam, et le sergent de première classe (rés.) Nitai Metodi, 23 ans, d'Ashkelon. Ils servaient tous deux dans le 6301e bataillon de la brigade de Jérusalem. Le soldat tué lors de l'affrontement séparé avec des terroristes dans la zone du corridor de Netzarim est identifié comme le sergent-major (rés.) Yaniv Itzhak Oren, 35 ans, du 8119e bataillon de la brigade de Jérusalem, originaire d'Ein Gedi. Dans l'incident de vendredi matin, plusieurs soldats ont été touchés par un engin explosif placé à l'extérieur d'un bâtiment qu'ils fouillaient, dans le quartier Zeitoun de Gaza City. Au total, trois soldats ont été tués, quatre ont été grièvement blessés et trois autres modérément blessés dans cet incident. Vendredi, Tsahal avait annoncé la mort du sergent de première classe (rés.) Evyatar Atiar, tué dans l'attaque. Les familles des deux autres soldats ont été informées au cours du week-end. Le bilan des pertes israéliennes dans l'offensive terrestre contre le Hamas à Gaza et dans les opérations militaires le long de la frontière avec la bande de Gaza s'élève désormais à 338.