Tsahal crée une division spéciale, 70% des drones envoyés depuis le Liban ont été interceptés

Tsahal a révélé aujourd'hui la création d'une nouvelle division spéciale dédiée à l'Iran au sein de son département du renseignement militaire, ainsi qu'une unité "profondeur" dans les forces aériennes. Ces nouvelles structures s'inscrivent dans une réorganisation majeure face aux menaces émergentes.

Les chiffres dévoilés sont significatifs : sur les 1 300 drones lancés contre Israël depuis le début du conflit, plus de 80% ont été interceptés. Seuls 231 ont atteint le sol israélien. Face au Hezbollah, les succès sont également notables : environ 70% de sa flotte de drones a été neutralisée.

L'opération contre les capacités aériennes du Hezbollah a été particulièrement efficace. L'unité de drones de l'organisation a perdu son commandant et environ 10% de ses effectifs sont hors de combat. Les frappes israéliennes ont ciblé 54 sites de stockage de drones, 24 sites de missiles, 8 ateliers d'assemblage, 6 installations souterraines et 7 dépôts d'armement.

Dans les premières 36 heures de l'offensive au Sud-Liban et dans la Bekaa, plus de 250 avions israéliens ont participé aux opérations, larguant environ 2 000 munitions sur plus de 1 500 cibles. Un millier de frappes ont également été menées en soutien aux forces terrestres au Liban.

Cette réorganisation et ces opérations démontrent l'adaptation de Tsahal face à la menace croissante des drones et à la présence iranienne dans la région.