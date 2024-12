Tsahal détaille les circonstances de la mort des six otages et met en garde contre la loi Feldstein

Le porte-parole de l'armée israélienne, le général de brigade Daniel Hagari, a fourni mercredi soir des détails sur les circonstances de la mort de six otages en captivité à Gaza : Alex Dancyg, Yoram Metzger, Haim Peri, Yagev Buchshtab, Nadav Popplewell et Avraham Munder.

"Ils étaient détenus depuis des mois dans un tunnel à Khan Younès", a déclaré Hagari lors d'un point presse. Il a précisé qu'il s'agissait d'un "tunnel de passage d'une longueur de 100 mètres, non conçu pour un séjour prolongé, et si bas qu'une personne pouvait difficilement s'y tenir debout." Le porte-parole a souligné qu'au moment de la frappe, l'armée ignorait la présence d'otages dans ce secteur, ajoutant que "nous avons appris après coup que la distance entre le point d'impact et leur lieu de détention était d'environ 120 à 200 mètres."

Dans une autre partie de son intervention, Hagari s'est exprimé sur la loi Feldstein récemment adoptée par la Knesset, la qualifiant de "dangereuse pour Tsahal et la sécurité nationale". Cette loi, selon lui, pourrait créer une situation où "n'importe quel soldat pourrait voler des documents".

"Tsahal ne cache pas d'informations aux échelons politiques, elle opère sous leur autorité pour la sécurité d'Israël", a-t-il insisté. Il a notamment fait référence à un document qui "était accessible aux personnes autorisées dans le bureau du Premier ministre, mais a été volé et transmis à un journal allemand en contournant la censure". Selon Hagari, cette fuite "a été exposée à l'ennemi et a porté atteinte à la sécurité nationale". Le général a conclu en soulignant que cette loi est "très dangereuse car elle pourrait permettre à tout membre subalterne de Tsahal de voler des renseignements de son propre chef".