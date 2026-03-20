Tsahal détaille une campagne militaire record contre l’Iran

Près de 9 000 cibles frappées, des dizaines de milliers d’heures de vol et des milliards de shekels engagés : l’armée israélienne a levé le voile sur l’ampleur de sa campagne militaire contre l’Iran, menée depuis près de trois semaines dans le cadre de l’opération « Rugissement du Lion ». Selon les données communiquées, plus de 7,5 milliards de shekels ont déjà été investis dans les frappes aériennes, auxquelles s’ajoutent des coûts globaux estimés entre 20 et 40 milliards de shekels.

Au cœur du dispositif, l’armée de l’air israélienne a mené une activité d’une intensité exceptionnelle. Selon un haut responsable, les pilotes ont effectué en 18 jours l’équivalent d’une année entière de vols opérationnels. Plus de 12 000 munitions ont été larguées, dont 3 600 à Téhéran, pour un total de plus de 8 500 frappes à travers le territoire iranien. Au total, plus de 5 700 sorties de combat ont été réalisées, incluant des missions en profondeur.

Ces opérations ont visé des infrastructures stratégiques du régime iranien, notamment des lanceurs de missiles balistiques, des drones et des systèmes de défense aérienne. Tsahal affirme avoir détruit environ 85% des capacités clés de supériorité militaire iranienne, incluant les systèmes sol-air, les radars et les moyens de détection.

L’offensive a débuté par une frappe ciblée éliminant simultanément 40 responsables du régime en 40 secondes, avant de se poursuivre avec une série de raids massifs, dont le plus important de l’histoire de l’armée de l’air israélienne, mobilisant près de 200 avions. Depuis, la stratégie repose sur une campagne continue, adaptable en temps réel, avec des missions capables de changer d’objectif en cours de route.

Les États-Unis jouent un rôle clé dans cette opération, notamment via le Commandement central (CENTCOM). L’armée américaine a mené plus de 7 200 frappes et tiré au moins 480 missiles Tomahawk, tout en engageant des bombardiers stratégiques et des capacités de guerre électronique.

Enfin, Tsahal souligne avoir affaibli considérablement les Gardiens de la révolution, désormais privés d’une chaîne de commandement efficace. La destruction des infrastructures industrielles militaires iraniennes aurait également réduit drastiquement les capacités de production de missiles, marquant une étape majeure dans cette campagne à haute intensité.