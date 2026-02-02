Tsahal détruit le domicile de l'un des terroristes qui avait assassiné Shalev Zvouloni

L’armée israélienne a annoncé lundi matin la démolition de la maison de l'un des deux terroristes palestiniens ayant mené l’attaque meurtrière au carrefour du Gush Etzion à l’été 2025, au cours de laquelle Shalev Zvouloni, 22 ans, a été assassiné. L’opération a été menée dans la nuit de dimanche à lundi par des soldats de la brigade Etzion, appuyés par l’unité d’élite du génie de combat Yahalom, dans le village de Halhul, en Judée-Samarie. L

Selon l’armée, le terroriste Mahmoud Abed avait mené l’attaque le 10 juillet 2025 avec un complice, au sein du complexe commercial Rami Levi du carrefour de Gush Etzion. Les deux terroristes avaient agressé Zvouloni, agent de sécurité originaire de Kiryat Arba, le poignardant à plusieurs reprises avant de lui dérober son arme de service et de l’abattre. Les terroristes avaient ensuite été neutralisés sur place par un civil armé et un soldat.

La démolition du domicile d’Abed s’inscrit dans la politique israélienne consistant à raser les habitations de Palestiniens auteurs d’attaques terroristes mortelles, une mesure que les autorités présentent comme dissuasive.