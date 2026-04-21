Tsahal : deux soldats condamnés à 30 jours de détention militaire après la destruction d’une statue de Jésus

L’armée israélienne a rendu publiques les conclusions de son enquête interne après l’incident survenu dans le village chrétien de Debel, au sud-Liban, où un soldat avait été filmé en train de dégrader une statue de Jésus. L’affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vive indignation, y compris à l’international.

Selon les résultats de l’enquête, le soldat a endommagé le symbole religieux tandis qu’un autre militaire photographiait la scène, ensuite diffusée. Six autres soldats présents sur place n’ont ni tenté d’empêcher l’acte ni signalé les faits. L’armée conclut que leur comportement « dévie complètement des ordres et des valeurs de Tsahal ».

À l’issue de la procédure, le soldat responsable de la dégradation et celui ayant pris les images ont été retirés des fonctions de combat et condamnés à 30 jours de détention militaire. Les autres soldats présents ont été convoqués pour des entretiens disciplinaires, à l’issue desquels des sanctions supplémentaires pourraient être prises.

Tsahal a exprimé de « profonds regrets » et tenu à rappeler que ses opérations au Liban visent exclusivement le Hezbollah et d’autres groupes terroristes, et non les civils ou les communautés religieuses. L’armée indique également avoir pris des mesures pour aider la population locale à remplacer la statue détruite.

Dans la foulée de cet incident, les procédures encadrant le respect des lieux et symboles religieux ont été renforcées auprès des troupes déployées dans la région.

Le chef d’état-major a condamné fermement les faits, les qualifiant de « conduite inacceptable » et de « défaillance morale », estimant qu’ils dépassent largement les standards attendus et contredisent les valeurs fondamentales de l’armée israélienne.