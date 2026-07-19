Tsahal ferme une partie de la zone frontalière avec Gaza avant une marche

L'armée israélienne a décrété une zone militaire fermée dans plusieurs secteurs situés le long de la frontière avec la bande de Gaza avant une manifestation organisée dimanche par plusieurs mouvements de droite favorables au retour d'implantations israéliennes dans la bande de Gaza. Selon les organisateurs, plusieurs milliers de personnes sont attendues, parmi lesquelles des ministres et de nombreux députés de la coalition.

Baptisée « Marche des milliers », la manifestation doit se dérouler dans les localités israéliennes proches de la frontière nord de la bande de Gaza. Les organisateurs ont indiqué que certains participants entendaient pénétrer dans la bande de Gaza, une initiative interdite qui a conduit Tsahal à renforcer les mesures de sécurité.

Dans un communiqué, l'armée a annoncé qu'une zone militaire fermée serait en vigueur de dimanche 8 heures à lundi 8 heures dans plusieurs secteurs du Néguev occidental, entre les carrefours de Yad Mordechai, Shaar HaNegev et Kerem Shalom. Les habitants et les personnes travaillant dans les localités concernées pourront toutefois continuer à y accéder.

Selon les organisateurs, plusieurs membres du gouvernement participeront à la marche, notamment les ministres Betsalel Smotrich, Itamar Ben Gvir, Shlomo Karhi, Amichaï Chikli, Nir Barkat, Amichaï Eliyahou, Maï Golan et Idit Silman, ainsi que des députés du Likoud, du Parti sioniste religieux et d'Otzma Yehudit.

Depuis plusieurs mois, le ministre des Finances Betsalel Smotrich plaide en faveur du retour d'implantations israéliennes dans le nord de la bande de Gaza. Il a récemment affirmé que les préparatifs en vue de la création de trois nouvelles localités étaient achevés, appelant le Premier ministre et le ministre de la Défense à approuver le projet.

Ce type d'action n'est pas inédit. En décembre 2025, des familles affiliées au mouvement Nahala avaient franchi la clôture de sécurité séparant Israël de la bande de Gaza afin d'y hisser un drapeau israélien, avant d'être reconduites en territoire israélien par les forces de Tsahal.