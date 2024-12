Tsahal renforce ses capacités terrestres après un an de conflit multi-fronts

L'armée israélienne annonce une modernisation significative de ses forces terrestres, après plus d'un an d'opérations simultanées sur les fronts nord et sud.

Parmi les principales évolutions : le développement de nouveaux équipements, l'optimisation de l'efficacité au combat et l'adaptation des formations pour permettre un déploiement immédiat. L'armée de terre a notamment intensifié l'utilisation de drones, incluant des drones de reconnaissance et d'attaque, et installé des simulateurs de dernière génération dans ses centres d'entraînement.

La nouvelle promotion de novembre 2024, quatrième depuis le début du conflit, vient d'intégrer les unités terrestres. Les programmes d'entraînement, tant pour les soldats d'active que pour les réservistes, ont été adaptés aux exigences d'une guerre sur plusieurs fronts.

Cette modernisation vise à maintenir la continuité des opérations terrestres tout en améliorant les performances des forces combattantes, dans un contexte de conflit prolongé nécessitant une présence simultanée sur plusieurs théâtres d'opérations.