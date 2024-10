Un demi-milliard de dollars en espèces et en or : Hagari révèle le bunker financier secret de Nasrallah

Le porte-parole de l'armée israélienne (Tsahal) a fait une déclaration détaillée sur les récentes opérations menées contre le Hezbollah au Liban, mettant en lumière l'étendue et la nature des cibles visées.

Selon le porte-parole, plus de 20 objectifs ont été ciblés, principalement dans le quartier de Dahieh à Beyrouth. Parmi les cibles principales figure un dépôt d'argent du Hezbollah, estimé à plusieurs dizaines de millions de dollars, destiné au financement de l'organisation. Le porte-parole a souligné que, dans le contexte de la crise économique libanaise exacerbée par l'explosion de 2020, le Hezbollah a développé un réseau économique parallèle, distinct du système légal libanais, pour soutenir ses activités militaires. "Le Hezbollah a créé un État dans l'État," a-t-il affirmé.

L'armée israélienne a également révélé l'existence d'un bunker sous l'hôpital al-Sahel à Beyrouth, décrit comme l'un des abris de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah. Ce bunker, équipé pour des séjours prolongés et la gestion de conflits, abriterait au moins un demi-milliard de dollars. Le porte-parole a mentionné l'élimination de deux responsables financiers du Hezbollah : l'un début octobre et son successeur en Syrie il y a quelques heures. Il a souligné que l'argent qui finance ces opérations provient directement d'Iran, via des vols transportant des fonds vers le Liban. "Dans une autre réalité, cet argent aurait pu servir à la reconstruction du Liban plutôt qu'à la production de missiles," a déclaré le porte-parole, ajoutant que les avions de l'armée de l'air israélienne continuent de surveiller le complexe et que les frappes contre les cibles du Hezbollah se poursuivront dans les heures à venir.