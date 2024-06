Tsahal révèle l'identité de 9 terroristes éliminés lors d'une frappe contre une école de l'UNRWA

Tsahal a révélé les noms de neuf terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien qui ont été éliminés lors d'une attaque menée dans la nuit à Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Selon Tsahal, une trentaine d'agents terroristes étaient rassemblés dans trois salles de classe d'une école de l'ONU. Des civils palestiniens s'abritaient également sur le site, dans une zone séparée de l'endroit où l'attaque a eu lieu.

Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que l'armée s'efforçait d'identifier les autres terroristes éliminés lors de l'attaque. "Certains de ces terroristes ont participé au massacre du 7 octobre. Nous poursuivrons tous ceux qui ont participé au 7 octobre", a-t-il déclaré.

S'exprimant en anglais, Daniel Hagari a également critiqué les médias internationaux pour s'être à nouveau laissé prendre par les tactiques du Hamas dans le cadre de la guerre en cours. « C'est la cinquième fois que nous avons dû viser des terroristes du Hamas et du Jihad islamique opérant à l'intérieur des installations de l'UNRWA ». « Rien qu'au cours des derniers mois, le Hamas a mené des guerres à partir d'écoles et d'hôpitaux. Le Hamas espère que le droit international et la sympathie de l'opinion publique serviront de bouclier à ses activités militaires, c'est pourquoi il opère systématiquement depuis des écoles, des installations de l'ONU, des hôpitaux et des mosquées", a-t-il ajouté. « Malheureusement, nous avons vu certains médias tomber dans le panneau du Hamas une fois de plus, avant de vérifier les faits », poursuit M. Hagari. « Alors que le Hamas abuse du droit international, les forces de défense israéliennes continueront à opérer dans le respect du droit international. L'abus systématique des installations de l'ONU est un crime de guerre, et le monde entier doit y mettre fin", a-t-il conclu.