Tsahal révèle l'identité du 8ème soldat tué dans l'explosion de Rafah samedi et annonce la mort d'un soldat tué ce dimanche

L'armée israélienne a donné le nom du huitième soldat tué dans l'explosion de samedi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Il s'agit du sergent Shalom Menachem, 21 ans, du 601e bataillon du Corps des ingénieurs de combat, originaire de Beit El. De plus, Tsahal a annoncé la mort d'un autre soldat tué ce dimanche à Rafah. Il s'agit du sergent-chef Tzur Abraham, 22 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Nahal, de Modi'in. Au cours du même incident, un officier réserviste a été grièvement blessé, et deux autres soldats ont été modérément blessés, selon l'armée. La mort de Tzur Abraham porte à 307 le nombre de soldats tués dans l'offensive terrestre contre le Hamas et dans les opérations à la frontière de Gaza. Ce bilan inclut un officier de police tué lors d'une mission de sauvetage d'otages. Un contractant civil du ministère de la défense a également été tué dans la bande de Gaza.