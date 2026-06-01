"Tu étais indestructible" : émotion aux funérailles du sergent-chef Michael Tyukin

La famille, les amis, les compagnons d'armes et les commandants du sergent-chef Michael Tyukin se sont réunis lundi pour lui rendre un dernier hommage lors de ses funérailles. Le soldat de l'unité commando de la brigade Givati a été tué lors d'une opération dans le sud du Liban après avoir été touché par un drone explosif dans la région du Beaufort.

Au cours de la cérémonie, un représentant de Tsahal a salué la mémoire d'un combattant dévoué et animé par un profond sens du devoir. Arrivé en Israël il y a six ans, Michael Tyukin avait choisi de s'engager dans une unité combattante malgré son statut de fils unique. Ses supérieurs et ses camarades ont décrit un jeune homme apprécié de tous, toujours souriant et prêt à aider ceux qui l'entouraient.

Sa famille a évoqué le parcours d'un jeune immigrant qui avait fait le choix de consacrer sa vie à la défense d'Israël. "Tu n'avais que 21 ans. Toute une vie et tant de rêves t'attendaient encore", ont déclaré ses proches, rappelant son attachement à sa famille et à sa mère en particulier.

Sa compagne a livré un témoignage bouleversant, évoquant les projets d'avenir qu'ils avaient construits ensemble. Elle a raconté qu'il lui parlait souvent de leur vie après l'armée et de son intention de la demander en mariage une fois son service terminé. "Nous voulions découvrir le monde ensemble", a-t-elle confié, lui demandant de continuer à veiller sur elle comme il l'avait toujours fait.

Les soldats de son unité ont quant à eux décrit un combattant exceptionnel, doté d'une grande force physique et morale. "Quand tu étais là, il y avait toujours de la joie et des rires", a raconté l'un d'eux. Un autre l'a qualifié d'homme "indestructible", capable d'endurer les difficultés sans jamais se plaindre. À l'issue de la cérémonie, ses compagnons ont promis de poursuivre le combat en son honneur et de préserver sa mémoire. "Nous continuerons à nous battre comme tu nous l'as appris. Tout le monde saura qui était Michael, un héros d'Israël", ont-ils déclaré.