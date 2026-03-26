"Tu n’es pas une IA ?" : Netanyahou réagit avec humour aux rumeurs sur la vidéo virale avec la barista

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est prêté avec humour au jeu des réseaux sociaux en réagissant à une vidéo devenue virale mettant en scène une jeune barista israélienne. Dans un message publié en ligne, il s’est adressé à Roni Valero, une jeune femme de 17 ans travaillant dans un café à Jérusalem, en lui lançant avec ironie : "Tu n’es pas une IA ?", reprenant ainsi un thème qui avait enflammé Internet.

La jeune femme s’était fait connaître il y a deux semaines après la diffusion d’une vidéo où elle servait un café au chef du gouvernement, un extrait qui avait rapidement accumulé des millions de vues et suscité de nombreux commentaires, certains la qualifiant même de "meilleure ambassadrice d’Israël". Elle a récemment publié une nouvelle vidéo sur TikTok, relançant l’engouement autour de cette séquence.

À l’origine de cette mise en scène humoristique, une vague de théories complotistes apparues après la première vidéo, affirmant que le Premier ministre n’était plus en vie ou que les images étaient générées par intelligence artificielle. Certains internautes avaient avancé des "preuves" supposées, évoquant notamment des anomalies visuelles dans les images. En reprenant ces rumeurs avec autodérision, Benjamin Netanyahou s’inscrit dans une stratégie de communication visant à tourner en dérision les fausses informations tout en capitalisant sur un phénomène viral.