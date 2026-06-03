Tzvi Souccot accuse Haaretz d’"auto-antisémitisme"

Le député israélien Tzvi Souccot a vivement rejeté les accusations publiées par le quotidien Haaretz concernant sa récente visite au tombeau de Joseph, à Naplouse.

Selon un article du journaliste Yaniv Kubovitz, l’élu aurait insisté pour se rendre sur le site en pleine journée, malgré les réserves de Tsahal, qui aurait estimé que sa sécurisation nécessitait un déploiement exceptionnel de forces et exposait les soldats à des risques supplémentaires.

Tzvi Souccot dément catégoriquement cette version des faits.

Le député affirme que sa visite a été organisée conformément aux procédures habituelles et qu’elle a reçu toutes les autorisations nécessaires des autorités compétentes.

Selon lui, le déplacement a été coordonné avec le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, dans le cadre des canaux officiels.

« J’ai soumis une demande formelle qui a été approuvée par toutes les autorités concernées », a déclaré le parlementaire.

Tzvi Souccot assure également que la visite s’est déroulée sans incident.

« Pas une seule pierre n’a été lancée, aucun événement inhabituel ne s’est produit », a-t-il affirmé, dénonçant ce qu’il considère comme une tentative de présenter sa présence sur les lieux comme un danger pour les forces de sécurité.

Le député estime que cette controverse s’inscrit dans une volonté plus large de délégitimer la présence juive sur des sites historiques et religieux en Judée-Samarie.

« C’est absurde à tous les niveaux. Tout l’article repose sur des faits qui ne se sont jamais produits », a-t-il déclaré.

Tzvi Souccot est allé plus loin en accusant certains de ses détracteurs de faire preuve d’« auto-antisémitisme », estimant que les critiques visent davantage la prière juive sur les lieux saints que les circonstances réelles de sa visite.

Le tombeau de Joseph, situé à Naplouse, reste l’un des sites les plus sensibles de Judée-Samarie et fait régulièrement l’objet d’importants dispositifs de sécurité lors des visites de fidèles juifs.