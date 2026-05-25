Drones explosifs du Hezbollah : vif échange entre Benjamin Netanyahou et Betsalel Smotrich

Le cabinet restreint israélien s’est réuni dimanche soir pour une longue discussion sécuritaire de près de cinq heures, consacrée notamment à l’accord en cours de discussion entre les États-Unis et l’Iran, ainsi qu’à la menace croissante des drones explosifs du Hezbollah sur le front libanais.

Selon Ynet, un échange tendu a opposé le Premier ministre Benjamin Netanyahou au ministre des Finances Betsalel Smotrich sur la manière de répondre à cette menace, qui a récemment coûté la vie à plusieurs soldats israéliens.

Benjamin Netanyahou aurait demandé à l’armée de proposer rapidement des solutions défensives pour protéger les troupes. Betsalel Smotrich a rejeté cette approche, estimant qu’Israël ne pouvait pas « se protéger à mort ». Selon lui, chaque drone explosif lancé par le Hezbollah devrait entraîner une riposte massive, notamment contre le quartier de Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, considéré comme un bastion du Hezbollah.

« Nous devons faire tomber dix bâtiments à Dahieh en réponse à chaque drone », aurait déclaré Betsalel Smotrich.

Benjamin Netanyahou a vivement contesté cette logique, demandant si Israël devait appliquer la même règle à chaque drone lancé depuis Gaza, la Judée-Samarie ou même par une organisation criminelle depuis une ville israélienne. Betsalel Smotrich aurait répondu qu’il assumait cette approche, affirmant qu’une guerre se gagne par la dissuasion et par le prix imposé à l’ennemi.

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, aurait lui aussi plaidé pour une réponse plus dure afin de rétablir la dissuasion. Selon lui, Israël ne peut pas agir « avec des pincettes » et doit établir une nouvelle équation, incluant des frappes contre des bâtiments à Beyrouth et à Tyr.

Plus tôt, Betsalel Smotrich avait annoncé avoir approuvé un budget d’environ deux milliards de shekels destiné à développer des solutions technologiques contre les drones. Mais il a insisté sur le fait que la réponse ne pouvait pas être uniquement défensive.

« Nous ne vaincrons pas les drones par la défense, mais par l’offensive », a-t-il déclaré. Selon lui, Israël ne pourra pas couvrir tout son territoire de filets ou de systèmes automatiques et doit donc imposer un coût dissuasif au Hezbollah.