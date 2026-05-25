Tsahal utilise des filets de pêche contre les drones du Hezbollah

Des soldats de Tsahal stationnés dans le sud du Liban auraient contacté ces derniers jours des pêcheurs du lac de Tibériade afin d’acheter ou de recevoir des filets de pêche pour se protéger contre les drones explosifs du Hezbollah, selon Kan News.

D’après le média public israélien, cette démarche serait une initiative personnelle de soldats sur le terrain, et non une procédure d’achat organisée par Tsahal ou par le ministère de la Défense.

Face à la menace croissante des drones du Hezbollah, les soldats utilisent déjà plusieurs types de filets, notamment des filets d’ombrage, des filets de football et des filets de pêche. Mais tous ne sont pas efficaces contre les drones explosifs.

Tsahal travaillerait désormais à établir une norme de protection uniforme contre cette menace, tout en préparant une commande organisée de filets destinés à être installés sur des bâtiments, des véhicules et des positions protégées.

Le sujet suscite des critiques en Israël. Yonatan Shalev, candidat du parti Ensemble de Naftali Bennett, a affirmé avoir lui-même frôlé la mort récemment lors d’une attaque de drone explosif contre un bâtiment où il se trouvait au Liban. Il s’est dit « honteux » de lire un tel rapport, tout en reconnaissant qu’il était exact.

Un pêcheur expérimenté de Galilée, Menahem, a déclaré à Kan que des groupes disposaient déjà d’un stock important de filets et que les pêcheurs du kibboutz Ein Gev étaient prêts à aider Tsahal.

La menace des drones du Hezbollah est devenue l’un des principaux défis pour les forces israéliennes dans le nord. Samedi soir, Tsahal a annoncé la mort du sergent-chef Noam Hamburger, tué par un drone explosif près de la frontière libanaise. Mercredi dernier, le colonel Meir Biderman, commandant de la 401e brigade, a été grièvement blessé dans une autre attaque de drone. Ce matin Tsahal a annoncé que le sergent Nehoray Leizer, 19 ans, originaire d’Eilat et combattant au sein du 601e bataillon du génie de combat, rattaché à la 401e brigade, est tombé au combat dans le sud du Liban.