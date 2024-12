Un Arabe israélien arrêté pour projet d'attentat et trafic d'armes

Les services de sécurité israéliens ont annoncé l'inculpation d'un résident de Shfaram, suite à une enquête conjointe du Shin Bet (Service de sécurité intérieure) et de la police israélienne. L'homme est accusé d'avoir planifié une attaque contre le commissariat de sa ville et d'avoir participé à un trafic d'armes en Israël et en Judée-Samarie.

Ahmad Wadi, 25 ans, a été arrêté le 10 octobre 2024 lors d'une opération menée par une unité d'intervention de la police des frontières à son domicile de Shfaram, après plusieurs mois d'enquête secrète.

Les investigations ont révélé que le suspect était en contact avec un membre du bataillon terroriste Nour al-Shams. Les deux hommes auraient discuté d'un projet d'"attentat vengeur" contre le commissariat de Shfaram, considéré comme un symbole de l'autorité, en représailles à la mort de membres de sa famille lors d'une opération des forces de sécurité en octobre 2024.

L'enquête a également mis au jour un important trafic d'armes. Le suspect aurait acheté plusieurs armes en territoire palestinien pour les revendre en Israël, réalisant des profits de plusieurs milliers de shekels par transaction. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert sur son téléphone portable des vidéos datant de 2019, le montrant manipuler et tirer avec des armes lors d'un mariage familial dans le camp de réfugiés de Tulkarem. Le parquet du district d'Haïfa a déposé hier un acte d'accusation contre le suspect, accompagné d'une demande de détention jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Dans leur communiqué conjoint, le Shin Bet et la police israélienne soulignent qu'ils considèrent avec la plus grande gravité toute implication de citoyens israéliens dans des activités menaçant la sécurité de l'État et de ses citoyens. Ils affirment leur détermination à continuer d'agir dans le cadre de leurs prérogatives légales pour contrer ces menaces de manière ciblée.

Des images extraites du téléphone du suspect, le montrant en train de tirer et de manipuler des armes, ont été jointes au communiqué.