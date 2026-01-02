Un chantier fermé après l’arrestation d’un travailleur clandestin en possession d’une photo d’Hitler

Le chef de police du district de Tel-Aviv a signé jeudi un arrêté de fermeture administrative visant un chantier de construction situé à Bat Yam. La décision fait suite à l’arrestation d’un travailleur palestinien sans papiers, qui travaillait et dormait sur place.

Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont également découvert sur le site un livre en langue arabe comportant une photographie d’Adolf Hitler sur la couverture L’employeur du travailleur a été placé en garde à vue et interrogé.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une intensification des contrôles menés par la police du district de Tel-Aviv contre les infractions liées à l’emploi, au transport et à l’hébergement de résidents en situation irrégulière, notamment sur les chantiers de construction, dans un objectif de sécurité publique.

À l’issue de l’enquête, les services de délivrance des autorisations du commissariat de Bat Yam et de la région d’Ayalon ont ordonné la fermeture du site. L’arrêté signé par le commandant du district prévoit une fermeture du chantier pour une durée de 30 jours.

Les arrestations de travailleurs palestiniens en situation irrégulière, dont beaucoup ont vu leur permis d'entrée en Israël suspendu après le 7 octobre, sont presque quotidiennes et régulièrement assorties de sanctions visant leurs employeurs.