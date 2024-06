Un document de Tsahal avait prévenu que le Hamas prévoyait d'envahir le pays et de prendre des otages

Un document élaboré par la direction du renseignement militaire de Tsahal, moins de trois semaines avant le 7 octobre, a averti que le Hamas s'entraînait à une invasion à grande échelle en Israël au cours de laquelle des otages seraient pris en masse, selon le radiodiffuseur public Kan, citant des sources de sécurité anonymes.

Le document du 19 septembre - qui a été ignoré - estime le nombre d'otages visés à 200-250. Lors de l'attaque du 7 octobre, 251 otages ont été capturés et 1 200 personnes ont été assassinées, pour la plupart des civils.

Des informations similaires sont ensuite publiés par d'autres médias israéliens.

Le document détaillé décrit une série d'exercices effectués par les forces d'élite du groupe terroriste palestinien, qui se sont entraînées à mener des raids sur des villes et des postes militaires israéliens, notamment sur la manière de prendre en otage des soldats et des civils lorsqu'ils sont de retour à Gaza, et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent être tués. Le document a été porté à l'attention des hauts responsables des services de renseignement, du moins ceux de la division de Gaza. Le gouvernement et les hauts responsables militaires ont affirmé qu'ils n'avaient pas été avertis de l'imminence d'une invasion planifiée à l'époque. Le document ajoute que le scénario le plus extrême auquel la division de Gaza s'était préparée avant le 7 octobre était celui de dizaines de terroristes franchissant la frontière en trois endroits - bien moins que les 3 000 personnes estimées qui ont fini par entrer en Israël pour l'assaut.