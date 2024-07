Un drone tue une personne dans un appartement de Tel-Aviv : les Houthis revendiquent l'attaque

Une explosion a secoué le centre de Tel Aviv, dans la rue Shalom Aleichem, aux premières heures de vendredi, faisant un mort et plusieurs blessés légers. Un énorme bruit a été entendu aux alentours de 3h30 du matin lorsqu'un drone a vraisemblablement touché un immeuble. L'armée israélienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Selon les premières informations, les sirènes n'ont pas été activées à cause d'une "erreur humaine".

Erik Marmor/Flash90

Le média saoudien Al Arabiya a le premier affirmé que le groupe terroriste Houthi a tiré un missile balistique et quatre drones vers Israël durant la nuit, avant que le groupe ne confirme être à l'origine de l'attaque, affirmant agir "en solidarité avec les Palestiniens" et se disant déterminé "à frapper à nouveau Israël".

Wikicommon

Hizam al-Assad, haut responsable houthi, a déclaré à la télévision arabe que le drone "Yafa" lancé sur Tel Aviv est de fabrication artisanale, et que le groupe se prépare à attaquer à nouveau. Selon un responsable israélien, le drone est d'un type longue portée et "l'enquête sur son origine est toujours en cours".

Le missile et trois des drones auraient été abattus par les forces américaines basées dans la région, et seul le quatrième drone aurait réussi à atteindre Tel Aviv. Le maire de la ville, Ron Huldai, a déclaré dans un communiqué que Tel Aviv "passe à un état d'alerte plus élevé". "La guerre est toujours là, et elle est difficile et douloureuse," ajoute Huldai. "Nous sommes préparés aux développements, s'il y en a," dit-il, appelant la population à suivre toutes les instructions.

L'incident survient peu après que l'armée israélienne a confirmé l'élimination d'un haut commandant du Hezbollah dans le sud du Liban. Ces développements soulignent l'escalade des tensions dans la région, avec des acteurs non étatiques comme les Houthis et le Hezbollah affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.