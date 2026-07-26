Un drone s'écrase près du domicile d'Itamar Ben-Gvir

Un drone s'est écrasé samedi soir à proximité du domicile du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, dans le quartier de Givat HaAvot, à Kiryat Arba, près d'Hébron. L'appareil a été récupéré par Tsahal pour être examiné et aucun blessé n'a été signalé.

Selon une source militaire, il s'agissait d'un petit drone. Cette même source a précisé que l'appareil n'a pas été retrouvé à proximité immédiate de la maison du ministre, mais dans son quartier, et que les circonstances de sa présence font l'objet d'une enquête.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes préoccupations sécuritaires autour d'Itamar Ben-Gvir. En septembre dernier, le Shin Bet, en coopération avec la police israélienne, avait annoncé le démantèlement d'une cellule composée d'habitants d'Hébron, soupçonnée de préparer un attentat contre le ministre.

Selon l'enquête, les suspects projetaient d'assassiner Itamar Ben-Gvir à l'aide de drones piégés, financés par le quartier général du Hamas en Turquie. Ils auraient acheté deux drones et un ordinateur portable pour environ 2 000 dollars, avant d'équiper les appareils d'explosifs.

Les enquêteurs avaient également indiqué que les membres de la cellule avaient suivi les déplacements publics du ministre sur les réseaux sociaux et envisageaient de passer à l'action lors d'une visite à la grotte des Patriarches, à Hébron. L'enquête avait conclu que le groupe préparait des attaques contre Itamar Ben-Gvir ainsi que contre des symboles du pouvoir israélien, avec une répartition précise des rôles entre les suspects.