Un film d'animation dédié à un otage fan du Japon

À 22 ans, Guy Gilboa-Dalal rêvait du Japon. Le matin du 7 octobre, vêtu de son kimono pour le festival Nova, il envoyait un dernier selfie avec son frère Gal avant d'être enlevé par le Hamas. Aujourd'hui, des artistes israéliens transforment son histoire en film d'animation, mêlant la dure réalité des tunnels de Gaza aux rêves colorés des mangas qu'il aimait tant.

"Il voulait la liberté, faire tellement de choses au Japon. Il avait planifié un long voyage", confie Gal, son frère qui a survécu au massacre. Dans la chambre familiale d'Alfei Menashe, les posters d'Attack on Titan et de Death Note témoignent encore de cette passion, héritée de son grand frère. Le projet est né lors du festival Harukon à Jérusalem, une convention d'anime où ses parents sont montés sur scène. Touché par leur histoire, Jordan Barr, fondateur du studio Pixel, a décidé de créer ce court-métrage de 5-6 minutes, prévu pour février 2024. "Au lieu d'être dans un tunnel à Gaza, il se retrouve quelque part près de Kyoto avec un samouraï qui veille sur lui, comme dans les anime qu'il regarde", explique Barr. Le film, qui sera disponible en hébreu, japonais et anglais, navigue entre la sombre réalité et le monde fantastique des mangas. "Je le prends comme un cadeau surprise pour Guy", confie sa mère Merav, qui prête sa voix au film avec toute la famille. "Les gens l'attendent au Japon, ils ont entendu parler de lui dans une école là-bas", ajoute-t-elle, gardant l'espoir de voir son fils rentrer avant la prochaine floraison des cerisiers.