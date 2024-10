Un haut gradé de l'armée israélienne tué dans la bande de Gaza

Le colonel Ehsan Daksa, commandant de la brigade blindée 401 de Tsahal, a été tué dimanche dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne. Âgé de 41 ans, Daksa est l'officier le plus haut gradé à perdre la vie depuis le début de l'opération terrestre israélienne à Gaza.

Selon les informations communiquées par l'armée, le colonel Daksa a perdu la vie lorsque son char a heurté un engin explosif dans la ville de Jabaliya. Les autorités militaires examinent également la possibilité que l'incident ait impliqué des tirs antichars.

IDF

Originaire de Daliat el-Carmel et membre de la communauté druze, Daksa était considéré comme l'un des commandants de terrain les plus éminents de l'armée de terre israélienne. Sa carrière militaire incluait des postes de commandement dans diverses unités blindées et des responsabilités stratégiques au sein du commandement nord de Tsahal. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la situation sur le lieu de l'incident était désormais sous contrôle opérationnel. Le général de brigade Itzik Cohen, commandant de la 162e division, a pris personnellement la direction des opérations sur le terrain. Depuis le début du conflit le 7 octobre, cinq colonels israéliens ont perdu la vie.