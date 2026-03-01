Un homme de 102 ans meurt après une chute en cherchant refuge lors d’une attaque iranienne

Un homme de 102 ans est décédé des suites d’une chute survenue alors qu’il tentait de se mettre à l’abri lors d’un tir de missiles iraniens, a indiqué le centre médical Ichilov-Sourasky de Tel-Aviv.

Le centenaire avait été blessé à Ramat Gan après avoir dévalé un escalier en se dirigeant vers un espace protégé, au moment où retentissaient les sirènes d’alerte face à une salve de missiles balistiques tirés depuis l’Iran.

Alertés vers 14 heures dans la région de Tel-Aviv, les secouristes ont découvert l’homme dans un état instable, souffrant d’un grave traumatisme crânien. Les équipes du Magen David Adom lui ont prodigué les premiers soins sur place avant de l’évacuer en urgence vers l’hôpital Sourasky.

Malgré la prise en charge médicale, son état s’est détérioré et son décès a été constaté peu après son admission.

Ce drame survient dans un contexte de tensions accrues et de tirs répétés visant le centre d’Israël, alors que les autorités appellent la population à suivre strictement les consignes du Commandement du front intérieur lors des alertes.