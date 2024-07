Un Israélien de retour de France arrêté à l'aéroport Ben Gourion avec plus de 15 kg de drogues dures

Un citoyen israélien de retour de France a été appréhendé jeudi dernier à l'aéroport international Ben Gourion avec une quantité importante de drogues dans ses bagages. Les douaniers ont découvert plus de 15 kg de méthamphétamine cristallisée (crystal meth) et de kétamine habilement dissimulés.

Autorités des douanes

Les substances illicites étaient cachées de manière sophistiquée dans des emballages de grains de café et de sels de bain, rendant leur détection visuelle difficile. C'est grâce à un contrôle par rayons X des bagages du passager que les agents des douanes ont pu repérer la cargaison suspecte.

Après cette découverte, le voyageur a été immédiatement interpellé et interrogé par les enquêteurs de l'unité anti-drogue des douanes de l'aéroport. Il a ensuite été arrêté par la police de l'aéroport et transféré pour une enquête plus approfondie à l'unité d'investigation centrale du Néguev, dans le district sud de la police israélienne.